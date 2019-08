Öncü Gençlik yaz akademisi tamamlandı

Geleneksel Öncü Gençlik Yaz Akademisi sona erdi. 26 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde İzmir-Dikili’de yapılan akademiye, alanında uzman isimler katıldı

Türkiye’nin dört bir yanından katılan farklı tecrübelere ve yeteneklere sahip gençler İzmir’de bir araya geldi. Beş gün boyunca siyasetten tarihe, ekonomiden sanata birçok konu tartışıldı. Aynı zamanda voleybol, basketbol, futbol, satranç gibi spor dallarında yapılan turnuvalar ile Öncü Gençlik üyeleri arasında tatlı bir rekabet ortamı yaşandı.



Akademinin birinci günü Em. Tümamiral Cem Gürdeniz’in katılım gösterdiği ‘Uluslararası Dinamikler ve Türkiye’nin Stratejisi’ konusuyla başladı. Ardından Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç’un ‘Ekonomik Kriz ve Üretim Devrimi’ eğitimi ile devam etti. İkinci günde ise Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu ‘Hegemonya ve Aydın Sorunu’ konusunu ele aldı. Gençlere, ‘Türk Devrimi ve Kemalizm konusunu ise Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni M. İlker Yücel anlattı.



‘VATAN SAVAŞI ÇİZGİSİNİ SİZE EMANET EDİYORUM’



Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de üçüncü gün gençlerle birlikteydi. Partinin Vatan Savaşı stratejisini Öncü Gençlik’e emanet ettiğini söyleyen Perinçek ‘1960’tan Günümüze İki Çizgi Mücadeleleri’ başlığıyla eğitim verdi. Doğu Perinçek, Vatan Partisi’nin vatan savaşı çizgisini Öncü Gençlik’e emanet etti. Türkiye’nin üretim devrimi sürecine gireceğini söyleyen Vatan Partisi lideri, “İşte size o devrimci sesi çıkartma vasiyetini söylüyorum. Parti içinde yanlış yolda gidenler olduğu zaman dostumdur, büyüğümdür demeyeceksiniz. Doğruyu kararlılıkla savunacaksınız. Sizlere güveniyorum. Onun için Parti’nin Vatan Savaşı çizgisini size emanet ediyorum.” dedi. Perinçek’in konuşması üzerine Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, “Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek’in ‘Emperyalizmin Kültürel Saldırısı ve Gençlik’ konusunu ele almasıyla üçüncü gün son buldu. Yaz Akademisinin birinci gününden son gününe kadar Öncü Gençlik ile beraber olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tülin Oygür gençlere ‘Etkili İletişim’ eğitimi verdi. ‘Öncü Partinin Tarihteki Rolü’ konusunu ise Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş anlattı. Dördüncü günün akşamında ise Öncü Gençlik MYK üyesi Işıkgün Akfırat ile ‘Serbestliğin Esareti ve Disiplinin Özgürlüğü’ başlığı altında gençlik forumu düzenlendi. Akademinin son gününde ise Öncü Gençlik Genel Sekreteri Ferdi Tanhan, ‘Örgütlenmede Kurumsallaşma ve Mekanizmalar’ konusunu ele aldı. Akademinin son eğitimi ise Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı’yla ‘Gençlik Mücadelesi ve Kadro Politikası’ oldu. Verilen eğitimlerle gençler, arkada bıraktıkları mücadele döneminden dersler çıkartarak yeni dönem stratejilerini belirledi.



‘VATANSEVERLİĞİMİZDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ!’



Öncü Gençlik Genel Sekreteri Ferdi Tanhan, Yaz Akademisi için şu sözleri dile getirdi:



“Öncü Gençlik Yaz Akademisi’ne katılan gençler kampın her anında Türkiye’nin geleceği için bir sorunluluk üstlendi. Bireyciliğe karşı paylaşımcı oldu, gerçek arkadaşlığı öğrendi. Kısacası buradaki gençler, sistemin dayattığı yaşam ve kültüre karşı beş gün geçirdi. Bu kampta eğitim sistemindeki açıklarımızı tamamlıyoruz. Öncü Gençlik olarak, gençliği uyuşturmaya çalışan, tarihinden ve milli değerlerinden uzaklaştırmak isteyen sisteme meydan okuyoruz. Vatanseverliğimizden geri adım atmayacağız. Türk gençliğini üreten ve birleşen Türkiye yolunda bir araya getireceğiz. Partimizin Kemalist Devrimi tamamlama programını en kararlı şekilde sürdüreceğiz.”



Öncü Gençlik MYK üyesi ve İstanbul İl Başkanı Berke Mustafa Berkil, “Öncü Gençlik bir okul. Ancak sıradan bir okul gibi değil. Bu okulda birbirinin sırtına basarak yükselmek, yalnızlığa ve kariyer kaygılarına hapsolmak yok. Varlığını Türk milletinin varlığına adamak, birlikte yaşamak ve hep beraber eğlenip üretmek var. 1 hafta süren kamplara katılan her arkadaşımız bu zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor, daha uzun sürmesini istiyor. Çünkü bu akademinin her köşesinde huzur, mutluluk ve insanı insan yapan değerleri hissedebiliyoruz. Bu okulda Türkiye’nin yarınlarında bağımsız, başı dik yaşamasını sağlayacak kadrolar yetişiyor. Bu kadrolar da Vatan Partisi’nin mayası olan paylaşmacılık, samimiyet, beraber yaşamak, emeğe saygı ve dürüstlük ilkeleri ile yetişiyor. Türkiye’nin yarınlarına bu akademiden yetişen kuşaklar damgasını vuracak.” ifadelerini dile getirdi.



Öncü Gençlik Sivas İl Sekreteri Yunus Kazak, Öncü Gençlik Yaz Akademisi’nin ardından düşüncelerini “Türkiye’nin önündeki sorunlara tarihsel ve bilimsel bir yaklaşım ile eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Bu eğitim kampı ile önceki dönemleri değerlendirdik ve yeni döneme de daha dinamik ve güçlü gireceğiz. Özellikle milleti vatan savunmasında birleştirmek, terörün her unsurunu yurdumuzdan uzaklaştırmak ve milli üretim ekonomisinin yeniden bu eğitimlerin yanı sıra çeşitli alanlarda yaptığımız turnuvalarda hem fiziksel hem de zihinsel olarak yeni döneme hazırlandık” şeklinde belirtti.



Yaz Akademisi’nde ilk defa yer alan ve burada Vatan Partisi saflarına katılan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Samet Can Kocagür şu sözleri söyledi:



“Vatan Partisi’ni daha yakından tanıyabilmek için Öncü Gençlik’in düzenlediği Geleneksel Yaz Akademisi kampına katıldım. Bize verilen eğitimlerde Tam Bağımsız Türkiye için verilen mücadeleyi daha iyi kavradım. Sayın Genel Başkan Doğu Perinçek’in söyleşisinde ise ülke için gelecek süreçte gençliğe düşen vazifeleri net bir şekilde anlayarak vatansever bir genç olarak ülkem için mücadelede yer almaya karar vererek Vatan Partisi üyesi oldum. Bu büyük ailede fedakar dostlarla, gece gündüz demeden vatan gemisini savunmaya girişmenin mutluluğu ve heyecanıyla emperyalizm ile bitmeyen kavgaya nefer olmaktan gurur duymaktayım.”



ulusal.com.tr