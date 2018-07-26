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Öncü Gençlik yeni döneme hazırlanıyor

Gençler beraber çalışıp üretmek için yaz akademisinde buluşuyor. Teori ve pratiğin bir arada olacağı Öncü Gençlik Yaz Akademisi'ne, Türkiye’nin her bölgesinden üniversite ve liseli yüzlerce genç katılacak. Akademi, 4-10 Ağustos tarihleri arasında İzmir Dikili'de yapılacak.

Öncü Gençlik yeni döneme hazırlanıyor

Gençler, eğlenerek üretmek ve paylaşmak için İzmir Dikili'de buluşuyor.

4-10 Ağustos tarihleri arasında Öncü Gençlik Yaz Akademisi'nde buluşacak olan gençler, birlikte üretmenin mutluluğunu yaşayacak.

Akademi de, siyasetten edebiyata, tarihten felsefeye, neoliberalizmden örgütlenmeye pek çok konu anlatılacak.

Eğitimi, Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu, Prof. Dr. Cüneyt Akalın, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş ve  şair-yazar Onur Caymaz, verecek.

Vatan Partisi Öncü Gençlik İzmir İl Başkanı Ferdi Tarhan gençleri dikili yaz akademisine davet etti.

ulusal.com.tr
 

 

Etiketler; #vatan partisi #öncü gençlik
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