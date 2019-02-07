Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ın katılımıyla 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarını planlamak için Vatan Partisi Genel Merkezi’nde toplandı.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan’ın katılımıyla 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarını planlamak için Vatan Partisi Genel Merkezi’nde toplandı.



Derinleşen ekonomik krizden terörle mücadeleye, Türkiye’deki siyasal iklime dair değerlendirmelerin yapılmasının ardından Öncü Gençlik heyeti,Öncü Gençlik’in 31 Mart Yerel Seçimlerinde yapacağı faaliyetleri planladı.

Toplantıda yapılan konuşma ve değerlendirmelerde öne çıkan vurgu ortaktı: Öncü Gençlik yerel seçimlere hazır.



Türkiye'nin dört bir yanında seçimlere giren Vatan Partisi'nin gençlik kolları bütün varlığıyla ve enerjisiyle partinin başarısı için çalışacak.



‘BELEDİYELERİ PKK’YA TESLİM ETME PROJESİ İFLAS ETTİ’

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, “Öncü Gençlik'in Genel Yönetim Kurulu toplantısında gördük ki Türkiye'nin geleceği emin ellerde. Partimizin ocağında yetişen gençlik Türkiye'nin en olgun ve vatansever gençlerinden oluşuyor. Emperyalist projelere karşı bütün Türk Gençliğini bir araya getiriyor.” dedi.

“Örtülü ittifaklarla, belediyeleri PKK'ya teslim etmeye çalışanların projeleri ise bugünden iflas etti. Milletimize doğru seçeneği, Vatan Partisi'nin devrimci programını göstermek için her şey elverişli. Gençlerimize ve kendimize güveniyoruz.” ifadelerini kullanan Utku Reyhan, Vatan Partisi’nin Türkiye'yi ve belediyelerimizi yönetmeye hazır olduğunu belirtti.



‘TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ATMAK İSTEYENLERE KARŞI HAZIRIZ’

Öncü Gençlik’in görevinin başında olduğunu belirten Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, “HDP-PKK ile örtülü veya açık iş birliği yapanlara, Türkiye'yi ateşe atmak isteyenlere karşı hazırız. Yerel seçim süreci ve önümüzdeki dönemde Türk Gençliğini Atatürk'ün yolunda birleştirmeye devam edeceğiz. Vatanımızın birliği, bütünlüğü, bağımsızlığı ve geleceği için tereddütsüz mevziide olacağız!” sözlerini kaydetti.

