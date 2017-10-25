19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali için Rusya, Soçi’de bulunan Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş’in başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti festivalin kapanışının ardından Moskova’ya geçti.

19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali için Rusya, Soçi’de bulunan Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş’in başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti festivalin kapanışının ardından Moskova’ya geçti.



Vatan Partisi Öncü Gençlik heyeti, Moskova’da Ünlüler Mezarlığı olarak da bilinen Novodeviçi Mezarlığında bulunan Nazım Hikmet’in mezarını ziyaret ederek bir anma gerçekleştirdi.



Vatan şairimiz Nazım Hikmet’in mezarı başında konuşma yapan Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş şunları söyledi:



“Büyük Usta’nın şiirlerinde ‘şu, şu da, şuradaki de’ diye betimlediği şimendiferciden dikişçi kadınlara kadar tasvir ettiği Aydınlıkçılar bugün Büyük Usta ile burada buluştular. Türkiye’den Ustamıza,umutlar getirdik, ümitler getirdik. Dörtnala gelip uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan memleketimizden sevgiler, özlemler getirdik.



Artık bu uzak Asya bir yakın Asya olma yolunda hızla ilerliyor. Usta’nın büyük insanlık diye tarif ettiği medeniyet birleşiyor, buluşuyor ve kucaklaşıyor.



İyi ki vardın Büyük Usta, iyi ki varsın Büyük Usta. Aydınlıkçılar her zaman yanı başında.”



Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Aykut Diş’in konuşmasının ardından heyet, Nazım Hikmet’in mezarına karanfiller bıraktı.





