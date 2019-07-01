Öncü Kadın, Atatürk'ün huzuruna çıktı

Dün seçilen Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu yöneticileri, bugün Ata'nın huzuruna çıktı. Yeni Genel Başkan Meltem Ayvalı öncülüğündeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Çelenk töreninin ardından Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Ayvalı, Türk kadını olarak Atatürk devrimleri ve kazanımları ileriye taşıyacaklarının sözünü verdi

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu yöneticileri Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı.



Yöneticiler 30 Haziran Pazar günü yapılan Olağanüstü Genel Kurultayda seçilmişti. Genel Başkanlık görevini de Meltem Ayvalı, Pınar Gül'den devralmıştı.



Ayvalı başkanlığındaki heyet önce Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.



Çelenk törenin ardından ise yeni Genel Başkan Meltem Ayvalı, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Ayvalı, Atatürk devrimlerinin Türk kadının önünü açtığını vurguladı.



ulusal.com.tr

