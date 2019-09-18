Diyarbakırlı Anaların HDP binası önünde tuttukları evlat nöbetine yurdun dört bir yanından gelen destek her geçen gün artıyor. Destek eylemlerinin adresi Antalya ve Denizli oldu. Vatan Partisi Öncü Kadın bu kentlerde alana indi ve HDP’nin kapatılması çağrısıyla imza masaları kurdu.

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