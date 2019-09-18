Analar direniyor, isyanları tüm yurda yayılıyor.
Vatan Partisi Öncü Kadın, Antalya ve Denizli’de Diyarbakırlı Analar için alana indi.
Antalya’da eylemin adresi Kalekapısı oldu. Öncü Kadın il Başkanı Jale Yatbaz, Anaların direnişinin PKK ile birlikte Emperyalizmi de çökerttiğini ifade etti.
İl Başkanı Rıza Türkmendağ, bu sürece demokrasi çığırtkanlarının tepkisiz kalmasını eleştirdi.
Öncü Kadınlar Denizli’den de evlat nöbetinde ki anaların taleplerini alana taşıdı.
Öncü Kadın İl Başkanı Elif Çobanoğlu Vatan Partisi’nin başlattığı imza kampanyasına destek çağrısında bulundu.
HDP’nin kapatılması talebiyle açılan imza masalarına yurttaşlardan yoğun destek geldi.
ulusal.com.tr
ÖNCÜ KADINDAN ÇAĞRI:OYUNU BOZALIM!
ANTALYA VE DENİZLİ’DEN ANALARA DESTEK
TALEP NET: HDP KAPATILSIN!
Diyarbakırlı Anaların HDP binası önünde tuttukları evlat nöbetine yurdun dört bir yanından gelen destek her geçen gün artıyor. Destek eylemlerinin adresi Antalya ve Denizli oldu. Vatan Partisi Öncü Kadın bu kentlerde alana indi ve HDP’nin kapatılması çağrısıyla imza masaları kurdu.
Analar direniyor, isyanları tüm yurda yayılıyor.