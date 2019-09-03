Diyarbakır'da PKK'ya karşı eylem yapan annelerin sesi başkentten duyuldu. Vatan Partisi Öncü Kadın üyeleri, yarın bir heyetle Diyarbakır'a gitme kararı aldı. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, "Annelerin çığlığı esasında HDP kapatılsın çığlığıdır" dedi.

Diyarbakır'da çocukları PKK'ya götürülmesin diye HDP önünde eylem yapan annelere Vatan Partisi'nden destek geldi.



Vatan Partisi Öncü Kadın üyeleri, bir heyetle Diyarbakır'a gidip ailelere destek olacak.



Eylemi yakından takip eden Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi.



Ayvalı, devam eden terör operasyonlara dikkat çekti.



ulusal.com.tr