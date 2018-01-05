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Öncülerden İstanbul'daki taşeron kurultayına çağrı

Ulusal Kanal'ın 7 Ocak'ta İstanbul'da yapacağı taşeron işçisi Büyük Kurultayı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Emek dünyasında heyecan yaratan kurultayla ilgili konuşan Türk -İş Konfederasyonuna bağlı sendika yöneticileri, işçi ve vatandaşları büyük kurultaya davet etti

Ulusal Kanal'ın öncülüğünde Türkiye'nin taşeron sorununun masaya yatırılacağı Büyük kurultayı toplanıyor. 

7 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak kurultayın hazırlıkları da devam ediyor. 

Emek dünyasında büyük heyecan yaratan kurultaya sendikacıların ilgisi de yoğun. 

Ulusal Kanal'a konuşan sendika yöneticileri kurultayın önemine dikkat çekti. 

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türk-İş 1. Bölge temsilcisi Adnan Uyar, Belediye İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Sezaş Akyürek ve KOPP-İş İstanbul Şube Başkanı Aziz Hacisalihoğlu, işçi ve vatandaşlara seslendi, 7 Ocak'ta İstanbul'daki Petrol-İş Genel Merkezi'nde yapılacak kurultaya davet etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #istanbul #taşeron
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