Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya başladı. Şu ana kadar 5 bin Suriyeli ülkesine geçiş yaptı.

Bayramı geçirmek üzere ülkelerine gidiyorlar.



Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine geçiş yapmaya başlayan Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor.



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerde yaşayan yakınlarını görmeye gidiyorlar. Şu ana kadar, Kilis Valiliği'nden randevu alan 44 bin Suriyeliden 5 bini ülkesine geçiş yaptı.



Gidiş işlemlerinin devam ettiği alanda hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri, sıcaklardan bunalan yaşlı ve çocuklara müdahale etti.



Oluşturulan Sağlık Merkezi'nde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını tamamlayan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan son kontrollerin ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.



Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak.



ulusal.com.tr