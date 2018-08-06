Trump'tan İran yaptırımlarına yeni kararname
Trump'tan İran yaptırımlarına yeni kararname
Adalet Bakanı Gül açıkladı
Adalet Bakanı Gül açıkladı
İmam Hatip siyaseti iflas etti
İmam Hatip siyaseti iflas etti
CHP'li muhaliflerden açıklama
CHP'li muhaliflerden açıklama

Öncüpınar'da bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya başladı. Şu ana kadar 5 bin Suriyeli ülkesine geçiş yaptı.

Öncüpınar'da bayram yoğunluğu

Bayramı geçirmek üzere ülkelerine gidiyorlar.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine geçiş yapmaya başlayan Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerde yaşayan yakınlarını görmeye gidiyorlar. Şu ana kadar, Kilis Valiliği'nden randevu alan 44 bin Suriyeliden 5 bini ülkesine geçiş yaptı.

Gidiş işlemlerinin devam ettiği alanda hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri, sıcaklardan bunalan yaşlı ve çocuklara müdahale etti.

Oluşturulan Sağlık Merkezi'nde 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını tamamlayan Suriyeliler, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan son kontrollerin ardından otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 31 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #öncüpınar #bayram #suriye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.