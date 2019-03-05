Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında direkt geçişlere kapatılan Öncüpınar Gümrük Kapısı, yeniden açıldı. Nakliyeciler istemeleri halinde yüklerini tampon bölgede aktarmadan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerine götürebilecek. Nakliyeciler Suriye ve Türkiye arasındaki dostluğun devamlı olmasını isterken kapı açılır açılmaz yaklaşık 50 TIR'ın geçtiği öğrenildi

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011'de direkt geçişlere kapatılan Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı, yeniden faaliyete geçirildi.



Yaklaşık 8 yıldır yüklerini gümrükteki tampon bölgede Suriye plakalı araçlara nakleden Türk TIR'ları, bugünden itibaren pasaport ve gümrük işlemlerinin tamamlamasının ardından direkt geçiş yapmaya başladı.



Gümrük kapısından birkaç saat içinde 50 TIR'ın Suriye'ye direkt geçiş yaptığı öğrenildi.



'SEÇİMLERDEN SONRA DA DEVAM ETSİN'



Bölgede nakliyecilik yapan Serdar Tohumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, transit geçiş uygulamasının seçimlerden sonra da devam etmesini beklediklerini söyledi.



Aktarmasız geçişler sayesinde şoförlerin ve firma sahiplerinin rahata kavuştuğunu anlatan Tohumcu, "Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan girdiğim zaman Azez'e gelmek için 4 saat yol dolaşıyordum. Şükür şimdi 15 dakikada gideceğim yere ulaşacağım" dedi.



Nakliyecilik yapan Nuri Kuş da yaklaşık 6 yıldır getirdiği yükü gümrük sahasındaki tampon bölgede Suriye plakalı araçlara aktardığını ifade etti.



Gümrük sahasındaki tadilat nedeniyle bazen çok zorlandıklarını dile getiren Kuş, direkt geçişlerin tekrar başlamasından dolayı başta Kilis Valisi Recep Soytürk olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.



BEKLENTİMİZ DOSTLUĞUN BAKİ OLMASI



Geçişlerden memnun olduklarını belirten Kuş, “Bundan sonra beklentimiz dostluğun baki olması, her zaman herkesin kardeş gibi geçinmesi ve alışverişlerini kardeşlik içerisinde yapması” diye konuştu.