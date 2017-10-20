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Öncüpınar Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı

Teknik çalışmalar nedeniyle kapatılan Öncüpınar Sınır Kapısının 1 hafta içinde yeniden açılması planlanıyor.

Öncüpınar Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı.

Gümrük yetkilileri, AA muhabirine, sınır kapısının teknik çalışmalar nedeniyle saat 08.00'den itibaren kapatıldığını belirtti.

Yetkililer, sınır kapısının sistemdeki gerekli teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından, yaklaşık 1 hafta içinde yeniden açılacağını kaydetti.

Öte yandan, çalışmalar nedeniyle sınır kapısında tır yoğunluğu oluştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Öncüpınar Sınır Kapısı
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