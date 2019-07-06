Önemli EYT açıklamaları yaptı - 6 Temmuz 2019 Cumartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili açıklamalarda bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar Bu ülkenin gerçeğidir. 08.09.1999 tarihinde yasal düzenleme geçmişe dönük emeklilik haklarını ellerinden aldı. Hiçbir gelişmiş ülkede yasalar geriye dönük işlemez" ifadelerini kullandı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Erdursun, şunları ifade etti:



"Emeklilik sistemimizde vatandaş yanlış yoldan gidiyorsa, sistem bu kişiyi uyarmaz! Emekliliği geldiğinde emekli olamaz! Bir oraya bir buraya koşturur durur! Örneğin binlerce kişi kendi işyerinde yada kendi ortak olduğu şirkette SSK’lı olarak gözükür! Ama Bağ-Kur’lu olması gerekir.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Bu ülkenin gerçeğidir. 08.09.1999 tarihinde yasal düzenleme geçmişe dönük emeklilik haklarını ellerinden aldı. Hiçbir gelişmiş ülkede yasalar geriye dönük işlemez!



Yarım milyon vatandaş emekli oldu! Daha sonra emekliliği sahte sigorta, SSK, Bağ-Kur çakışmaları nedeniyle iptal oldu, maaşları kesildi! Aldıkları tüm maaşlar toplu olarak geri isteniyor! Emeklilik iptalleri devam ediyor!



Ülkemizde rejim değişti, değişirken ne dediler? Yasalar daha hızlı çıkacak Millet mağdur olmayacak. Peki Millet en çık hangi yasal düzenlemenin yapılmasını istiyor, EYT gasp edilen yasal hakkının kendisine iadesini peki bunun adresi neresi!



Ortalama emekli maaşı 1400₺’dir. 1 kişi yıllık 16.800₺ 10 yılda 168.000₺’yi emeklilikte yaşa takıldığı için devlete bıraktı, düşünün milyonlarca mağdur bu paraları yılladır alamıyor! Peki bu paralar nerde"



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