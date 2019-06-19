Eğitimciler sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu görev süresinin 6 yıldan 4 yıla indirilmesini olumlu buluyor. Ancak eğitim camiası bunun çözüm olmadığını, sorunun kökten halledilerek sözleşmeli öğretmenliğin tamamen kaldırılmasını istiyor

Sözleşmeli öğretmenlerin görev süresini de ilgilendiren torba yasa Meclis’e sunuldu. İlgili madde Meclis’ten geçerse sözleşmeli olarak atanan öğretmenlerin zorunlu 6 yıllık görev süresi 4 yıla inecek. Aydınlık’a konuşan Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Nazım Mutlu, Düzenlemenin olumlu bir adım olduğunu ancak sorunun köküne inilmesi gerektiğini belirtti.



Mutlu, sözleşmeli öğretmenliğin tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı. Ak Parti tarafından Meclis’e sunulan torba yasadaki 17. maddeye göre sözleşmeli olarak ataması yapılan öğretmenlerin zorunlu altı yıllık görev süresi (4+2) dört yıla (3+1) indiriliyor.



20 BİNİ KADROLU OLACAK



Yani yeni maddeye göre 3 yıl sözleşmeli öğretmen olarak çalışan bir öğretmen kadroya alınacak, isteğe bağlı bir yıl da kadrolu çalışarak yer değiştirme hakkına sahip olacak. Yasa önceki gün Meclis’e sunuldu.



Yasanın yürürlüğe girmesini sözleşmeli öğretmenler dört gözle bekliyor. Zira ilk olarak 2016 yılında atanan 20 bin sözleşmeli öğretmen, yasa yürürlüğe girince kadrolu olarak yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak.



Düzenlemeyi Aydınlık’a değerlendiren Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Nazım Mutlu, binlerce öğretmen açığının bulunduğu ülkemizde öncelikle bu açıkların sözleşmeli ve ücretli öğretmen atamalarıyla çözülemeyeceğini söyledi.



‘AÇIĞI BÖYLE KAPATAMAZSINIZ’



Milli Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu görev süresini 3+1 olarak değiştirme adımını olumlu bulan Mutlu, asıl sorunun son yıllarda kadrolu öğretmen ataması yapılmaması olduğunu söyledi.



Mutlu, şunları ifade etti:



"Esasen var olan duruma göre Meclis’e sunulan öneri olumlu görünüyor. Fakat aslında sorunun daha da kökenini düşünerek sözleşmeli öğretmenliğin kendisinin varlığı bir sorundur. Bunun kökten ortadan kaldırılması gerekiyor. Kadrolu öğretmenlik uygulaması sürdürülmelidir. 3+1 olarak yeni düzenleme yapılması elbette olumlu ancak sorun esasen yıl değil ki! Bakanlık ivedilikle sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması için çalışma yapmalıdır. Bakın ataması yapılmayan öğretmenlerin sayısı 500 bine yaklaştı! Bakanlık bu arkadaşlarımızın mağduriyetini önleyecek adımlar atmalıdır. Bakanlığın tespitine göre de 155 bin öğretmen ihtiyacı var. Yılda bir kere 15-20 bin sözleşmeli öğretmen atıyorsunuz. Kalan açığı da ücretli öğretmen ile kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu çözüm değil! Kendi belirlediği ihtiyaca uygun davranmaması bile politikalarını yanlış olduğunu gösteriyor."



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