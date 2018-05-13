Anneler, acının yıl dönümünde maden şehitliğine gitti.
Soma faciasının üzerinden 4 yıl geçti ancak yüreklerdeki acı hâlâ taze. Katliamın yıl dönümü bu kez anneler gününe denk geldi. Faciada evlatlarını yitiren anneler, sabah erken saatlerde mezarlığa gitti, evlatlarına dua etti.
Anneler gününde, acıları dinmeyen annelerin yürekleri evlat özlemi ile sızladı.
Yürekleri kordu annelerin, gözyaşları sel... Annelerine çiçek götüren çocukların arasından geçip evlatlarına koştular, mezarlardaki çiçekleri sulayıp dualar ettiler.
Acılarını dinmeyen aileler, şehitlikte bir kez daha adalet diye haykırdı.
ulusal.com.tr
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