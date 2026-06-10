OnlyFans davasında flaş gelişme! Hangi ünlü isimlere yakalama kararı çıkartıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya platformu OnlyFans üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşarak gelir elde ettikleri belirlenen kişilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

27 FENOMEN İÇİN 10 YIL HAPİS İSTEMİ

SABAH'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; aralarında fenomen Merve Taşkın ve Ciciş Kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 kişi hakkında açılan davada, 5 firari şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. İddianamede, şüphelilerin müstehcen içerik üreterek ve yayımlayarak gelir elde ettikleri, elde edilen kazançların ise çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı yer almıştı. Şüpheliler hakkında "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "müstehcen yayınlara aracılık etmek" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

3 YILDA 73 MİLYONLUK HESAP HAREKETİ

Dosyaya giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, platform üzerinden elde edilen kazancın boyutlarını gözler önüne serdi. Raporda, soruşturma kapsamındaki şüphelilerden birinin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, son 3 yıl içerisinde 73 milyon liralık dikkat çekici bir para trafiği tespit edildiği belirtildi.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Yaşanan yeni gelişmeye göre dava açılan 27 isim arasında bulunan firari konumdaki Merve Taşkın, Burçin Erol, Zeynep Alkan, Serpil Cansız ve Gizem Bağçiçek hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan Merve Taşkın'ın Kasım Garipoğlu'nun lüks villasındaki uyuşturucu partilerine katıldığı belirlenmiş ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

İŞTE HAPİS CEZASI İSTENEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

Hapis cezası istenen Onlyfans fenomenleri şu isimlerden oluşuyor: