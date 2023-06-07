OnlyFans'a Türkiye'den erişim engeli: Kampanya başlatılmıştı
Geçtiğimiz günlerde OnlyFans sitesinin Türk aile yapısını tehlikeye attığı için kapatılması yönünde kampanya başlatılmıştı. Bugün Türkiye'den OnlyFans'a erişim engeli uygulandı.
Türkiye'de tartışmaların gündeminde olan Londra merkezli cinsel içerik üreticilerinin bulunduğu OnlyFans internet sitesinin kapatılması için kampanya başlatılmıştı. Kampanya sonrası bugün OnlyFans'a Türkiye'den girişlerin engellendiği belirtildi.
Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) OnlyFans'ın kapatılması yönünde başvurular göndermişti. OnlyFans internet sitesine bugünden itibaren Türkiye'den giriş yapılamadığı görüldü. Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, yurtdışından siteye giriş yapılabilmesi erişim sıkıntısının teknik değil, engelleme sonucu oluştuğu düşüncesini güçlendirdi.
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