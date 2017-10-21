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"Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek"

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek'in istifasını vereceğini açıkladı. Sarıkaya, 'Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok' ifadelerini kullandı

"Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek"

İstifası istenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV'de program yapan Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini söyledi

"HEPSİNE GÜLÜP GEÇİYOR"

Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre, Beyaz TV’de program yapan Tahir Sarıkaya, "10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek'le ilgili CHP'li dediler, CHP'ye geçiyor dediler. Meral Akşener'e geçiyor dediler, 10 gündür... Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #beyaz tv #tahir sarıkaya #ankara #melih gökçek
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