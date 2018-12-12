Ölüm haberleriyle tanınan ünlü ses sanatçısı Onur Akay'ın babası Vedat Akay hayatını kaybetti. Onur Akay haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medya hesabından verdiği ölüm haberleriyle tanınan ses sanatçısı Onur Akay'ın babası Vedat Akay hayatını kaybetti. Onur Akay, babasının öldüğü haberini sosyal medya hesabından duyurdu.



Onur Akay sosyal medya hesbaından şu ifadeleri paylaştı:



"Canım babam Vedat Akay’ı kaybettik, acımız çok büyük. Cenazesi yarın Karşıyaka Mezarlığı’nda öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek. Mekânı cennet olsun inşallah."





ONUR AKAY KİMDİR?



28 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Onur Akay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi Nazariyatı ve Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Ses Eğitimi Bölümleri’nde eğitim aldı. Müziğe küçük yaşlardan beri ilgi olan Akay, üniversite eğitiminin yanında, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, Süheyla Altmışdört ve Nevin İnam Karındaş gibi dönemin en önemli hocalarından da musiki dersleri aldı.