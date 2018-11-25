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Onur Öymen'e Başöğretmen ödülü

Emekli Büyükelçi Onur Öymen "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülüne" layık görüldü. Antalya'da Eğitim-İş tarafından 24 Kasım Öğretmenler gününe özel olarak verilen ödülü alan Öymen "O'nun önünde Atatürk gibi bir örnek yoktu. Ama bizim önümüzde O'nun gibi bir örnek var" dedi.

Onur Öymen'e Başöğretmen ödülü

Antalya'da Eğitim-İş tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" töreni yapıldı. 

24 Kasım Öğretmenler günü için düzenlenen tören Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Cumhuriyet değerlerinin geliştirilmesinde ve korunmasında halka önderlik eden isimlere verilen "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülünü"ne bu yıl Onur Öymen layık görüldü.

Ödülü alan Öymen, kısa bir konuşma yaptı. 

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ında katıldığı tören müzik eşliğinde son buldu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Onur Öymen
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