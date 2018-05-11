Amerika'nın İran'ı hedef alan yaptırımları ve Doğu Akdeniz ile Ege'de Türkiye'ye yönelen tehditler. Ulusal Kanal yayınına katılan emekli büyükelçi Onur Öymen, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu konuları değerlendirdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın batının desteği ile taviz almak peşinde olduğunu söyleyen Öymen, "Türkiye bu tehditlere kayıtsız kalamaz" dedi.

Amerika'nın tehditleri İran cephesinde tutmuyor. Ancak ABD buna rağmen yeni yaptırımlar peşinde.



Peki Amerika ne yapmak istiyor? Bu soruya yanıt Emekli Büyükelçi Onur Öymen'den geldi.



Ulusal Kanal yayınına katılan Öymen, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi hedef alan tehditleri de değerlendirdi.



Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın arkasında batılı güçlerin olduğunu belirten emekli büyükelçi Türkiye'nin haklarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.







ulusal.com.tr