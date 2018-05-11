Öğretmenlere 'isteğe bağlı yer değiştirme' duyurusu
Öğretmenlere 'isteğe bağlı yer değiştirme' duyurusu
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması
Şırnak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Şırnak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu!
Mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu!

Onur Öymen: Türkiye'den taviz almak istiyorlar

Amerika'nın İran'ı hedef alan yaptırımları ve Doğu Akdeniz ile Ege'de Türkiye'ye yönelen tehditler. Ulusal Kanal yayınına katılan emekli büyükelçi Onur Öymen, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu konuları değerlendirdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın batının desteği ile taviz almak peşinde olduğunu söyleyen Öymen, "Türkiye bu tehditlere kayıtsız kalamaz" dedi.

Onur Öymen: Türkiye'den taviz almak istiyorlar

Amerika'nın tehditleri İran cephesinde tutmuyor. Ancak ABD buna rağmen yeni yaptırımlar peşinde. 

Peki Amerika ne yapmak istiyor? Bu soruya yanıt Emekli Büyükelçi Onur Öymen'den geldi.

Ulusal Kanal yayınına katılan Öymen, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi hedef alan tehditleri de değerlendirdi. 

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın arkasında batılı güçlerin olduğunu belirten emekli büyükelçi Türkiye'nin haklarına sahip çıkması gerektiğini vurguladı. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #Onur Öymen
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.