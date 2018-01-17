Kanal İstanbul tartışması son sürat devam ediyor. Ulusal Kanal'a konuşan Emekli Büyükelçi Onur Öymen farklı bir açıdan konuyu değerlendirdi. Öymen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne dikkat çekti.

Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak "çılgın proje" Kanal İstanbulluları korkutuyor.



Henüz yapımına bile başlanmadı ama proje şimdiden tartışmalara neden oldu.



Emekli büyükelçi Onur Öymen Ulusal Kanal'a konuştu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden rahatsız olan ülkeler için projenin o ülkeler lehine olabileceğini belirtti.



Dünyada buna benzer kanalların olumlu sonuçlar doğurmadığının da altını çizdi Öymen.



Projenin hayata geçirilmesi halinde İstanbul'un dörtte biri ada olacak.



Güzergahı belli olan Kanal İstanbul Projesi'nin geçeceği köylerde arazi olanların bazıları seviniyor. Bazıları ise şehirleşme endişesi yaşıyor.



Projenin güzergahında bulunan Küçükçekmece'de şimdiden emlak fiyatları yüzde 70 arttı.



ulusal.com.tr