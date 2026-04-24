Onursal Adıgüzel'in ifadesine ulaşıldı: 52 milyonluk teminatı bozdurarak maaşları ödedik

Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel’in soruşturma kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

Adıgüzel, ifadesinde etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheli iş kadını H.Ö.'yü Ataşehir'de iş yapan müteahhit olarak tanıdığını, seçim sürecinde tanışmaları dışında kendisiyle bir samimiyetinin olamadığını söyledi.

'BENİMLE KİMSE BÖYLE BİR PARA MUHABBETİ İÇERİSİNE GİREMEZ.'

H.Ö.'nün iskan için ödeyeceği harcın bir kısmının çekle belediyenin borçlu olduğu firmalara ödendiği iddiasına ilişkin bilgisi olmadığını savunan Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Mali işler bunu daha iyi bilir. Belediye, borçlarını dönem dönem çekle ödemektedir. H.Ö.'nün ifadesi tamamen iftiradan ibarettir. E.Ç. denilen kişinin benim adımı kullanarak para istemesinin benimle bir alakası yoktur. Benimle hiç kimse böyle bir para muhabbeti içerisine giremez."

Adıgüzel, belediye başkanı olduktan sonra mali sıkıntılar yaşandığını öne sürerek kasada yaklaşık 4 milyon lira bulunduğunu ve maaş ödemelerinde zorlandıklarını ifade etti.

Adıgüzel, H.Ö.'nün emsal transferi için vermiş olduğu 52 milyon liralık teminatın bozdurulduğu iddiasına ilişkin şunları kaydetti:

'TEMİNATI BOZDURARAK VE BORÇLANARAK MAAŞLARI ÖDEDİK'

"Ben maaşları ödeyemeyince dönemin belediye başkan yardımcısı Deniz Kutlu beni aradı. Emsal transferi için verilmiş olan 52 milyon liralık teminatın bozdurularak maaşların ödenebileceğini söyledi. Ben de kendisine 'Bu konuda teknik bir problem yok değil mi?' diye sordum. Kendisi de bana herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Teminatı bozdurarak ve borçlanarak maaşları ödedik. Daha sonra ben yapmış olduğum incelemede, bu teminatın bir önceki dönemde bozdurulma aşamasına getirildiğini fakat seçim sürecinden dolayı bozdurulamadığını düşündüm. Teminatın bozdurulmasının sorun çıkaracağını anladıktan sonra arkadaşlara bu işin yasal bir şekilde ve kamu haklarını koruyacak bir şekilde halledilmesi talimatını verdim. Buradan sonra da bu konuya çok dikkatli yaklaştım."

İskan ve yapı tadilat ruhsatı işlemleri karşılığında kimseden maddi talepte bulunmadığını savunan Adıgüzel, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra pek çok kişinin kendisiyle temas kurmaya çalıştığını ancak geçmişten tanımadığı hiç kimseyle yakınlık kurmadığını dile getirdi.

Adıgüzel, hakkında oluşabilecek herhangi bir şaibenin önüne geçmek için yaşam tarzını kısıtladığını ve aynı hassasiyeti göstermeleri için çalışma arkadaşlarına da telkinlerde bulunduğunu belirtti:

'HİÇ KİMSEDEN PARA ALMADIM'

"H.Ö.'nün, iskan sürecinde yaşamış olduğu problemleri gelip bana anlatması gerekirdi. Kendisinden benim adıma bir para talep edildiyse ve bu para verildikten sonra işi olmadıysa, benim yanıma gelip hesabını sorsaydı. Ben hiç kimseden para almadım, almam da. H.Ö. ile de böyle bir ilişkim olmadı, olamaz da. Kendisinin bana gelip durumu anlatması halinde ben gereğini yapardım. H.Ö'den herhangi bir maddi menfaatim olsaydı kamuyu düşünmez, tüm işlemleri sıkıntısız bir şekilde hallettirirdim. Eğer H.Ö.'den bir para almış olsaydık onun esiri olurduk. Dediği her şeyi de yapmak zorunda kalırdık, böyle bir şikayet de ortaya çıkmazdı."

Adıgüzel, ifadesinde ayrıca şunları söyledi:

"Biz kamu menfaatini önceledik. Yapılan işlemin hepsinin kanunu ve yasaya uygun olmasına dikkat ettik ve bu konuda arkadaşları da uyardım. Emniyette telefon şifremi vermek istemedim. Burada da şifremi paylaşmak istemiyorum. Telefonumda özel hayatıma ilişkin bilgiler vardır. Kamuoyuna yansıyan diğer dosyalarda özel hayatın gizliliği ihlal edildiğinden bu konuda şifremi paylaşmak istemiyorum. Ben üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şeffaf, kamuya yararlı belediyecilik anlayışıyla Ataşehir ilçesine hizmet ediyorum. Tüm arkadaşlarıma da kanunlar ve yasalara uygun şekilde kamu yararını gözeterek çalışmaları yönünde talimat vermiştim. Her zaman da bu konuda arkadaşlarımı uyardım."