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Operasyon öncesi kritik hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoları etkisiz hale getirildi

Operasyon öncesi kritik hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/PYD/YPG  ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve  güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut  güvenliğini sağlamak için Birlemiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi  çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava  harekatı yapıldı.

Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında teröristler tarafından üs  olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu.  Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı  harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin  korunmasına yönelik azami hassasiyet gösterildi.
 
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de  ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri,  sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır." ifadesi  kullanıldı.

 


Kaynak: AA
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