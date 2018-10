17-25 Aralık süreci sonrası terör örgütüne yönelik düzenlenecek operasyonları sözde örgüt imamlarına bildiren sanık Ö.Ü'ye bunun karşılığında FETÖ elebaşına ait gömlek hediye edilmiş.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına ilişkin 3 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 17-25 Aralık süreci sonrası İstanbul Emniyetinde operasyonel şubede görev yapan sanık Ö.Ü'nün, örgüt imamı olan sanık E.Ş'ye, operasyonlar öncesinde gözaltına alınacak veya hakkında işlem yapılan FETÖ'cüleri bildirerek şahısların kaçmasını sağladığı, bunların karşılığında da sözde ödüllendirilen sanığa FETÖ elebaşına ait gömleğin hediye verildiği belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, sözde emniyet imamı E.Ş, eski polis Ö.Ü ve kız arkadaşı E.İ. hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün operasyona uğrayacak kişileri nasıl kurtardığı, hangi yönetimi izlediği ve bu şekilde yurt dışına kaçan kişiler hakkında bilgiler yer aldı.



İddianamede, emniyet personelinin sevk ve idaresi konusuna yazışmalar yapan sanık E.Ş'nin aynı zamanda FETÖ/PDY adına İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu abi-imam olarak da görev yaptığı, 51 farklı emniyet mahrem imamıyla irtibatlı olduğu, "ByLock" kullandığı ve örgüt mensubu emniyet görevlilerine "ByLock" yüklediği anlatıldı.



Sanık E.Ş'nin, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tüm faaliyetlerini ve yapılacak operasyonları bu şubede ''adli mukayyit'' olarak çalışan sanık Ö.Ü. başta olmak üzere örgüt mensubu polis memurlarından öğrendiği, haklarında tahkikat yapılacak kişileri önceden uyararak kurtulmalarını sağladığı anlatılan iddianamede, bu iddialarla ilgili bir tanığın şu beyanlarına yer verildi:



''İhsan (sanık E.Ş ) şubede olan biten her şeyden haberdar, bu beni şoke etti. Hemen hemen bütün olaylar hakkında detaylı bilgi sahibiydi. Ayrıca sadece bizim şubeden değil, diğer şubeler ve savcılık hakkında da bilgi veriyordu. Benim çalıştığım büro o zamanlar paralelle mücadele eden büro değildi. Normal mafya tipi suç örgütü dosyalarına ve 17 Aralık öncesindeki dosyalara bakıyordu. İhsan ara sıra paralelle ilgili yapılan operasyonlar hakkında bilgi veriyor, hatta bizim şubede olan her şeyi benden çok daha iyi biliyordu. 2015'in sonlarına doğru kamuoyunda şike operasyonu olarak bilinen soruşturmada eskiden görev alan polisler hakkında soruşturma başlatıldı ve soruşturma görevi Organize Suç Örgütleri-1 Büro Amirliği'ne verildi. Bu süreçte İhsan kod adlı kişi benden soruşturma hakkında bilgi almak istedi. Hatta bir ara son görüşmelerimizden birinde İhsan şube müdürünün odasında yapılan espriye kadar söyleyince şube müdüründen bile şüphelendim paralel bağlantılı mıdır diye?..."



Yurt dışına kaçarken yakaladı



Örgütün mahrem imamlara gönderdiği 15 Temmuz darbe mesajı doğrultusunda, E.Ş'nin de sorumlusu olduğu emniyet personeline, önceden haberi olduğu darbenin gerekli olduğunu belirterek, ''Darbeci askerlere yardımcı olma, emniyet personelinin direncini kırma'' talimatı verdiği belirtilen iddianamede, sanığın yurt dışına firar ederken de yakalandığı anlatıldı.



İddianamede, FETÖ/PDY'nin 2015'in ilk yarısına kadar emekliler de dahil emniyet teşkilatında görev yapan tüm personeli fişlendiği, fişleme dosyasında sanık Ö.Ü'nün örgüte mensup olduğu ve himmet verdiği ifade edilerek, Ö.Ü'nün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu mahrem abi-imam olarak bağlı bulunduğu, E.Ş'ye müdürlükteki her şeyi bilgi aktardığı, böylece mahrem imamın emniyetin tüm operasyonel işlerini önceden bildiği kaydedildi.



''Emre Uslu'nun kaçmasına...''



ByLock kullanıcısı sanık Ö.Ü'nün, E.Ş ile irtibatı örgüt tarafından verilen tablet üzerinden yaptığı anlatılan iddianamede, ''Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 2 Ocak 2014'te (17-25 Aralık'tan sonra) göreve başlayan Ö.Ü, şubede adli mukayyit olarak görev yapmış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tüm adli tahkikat evrakları doğrudan sanığın üzerinde şubeye gönderilerek işlem görmüş, bu durum sanığın gözaltına alındığı 8 Kasım 2016'ya kadar devam etmiştir.'' denildi.



İddianamede ifadesine yer verilen bir gizli tanığın beyanlarından, Ö.Ü'nün şubede olup bitenleri ve tahkikat bilgilerini mahrem imam olan diğer sanık E.Ş'ye aktardığının anlaşıldığı dile getirilen iddianamede, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik soruşturmalarda görev alan Ö.Ü'nün, şubenin yaptığı tüm operasyonlar olduğu gibi FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon bilgilerini önceden mahrem imama aktardığı vurgulandı.



Bu şekilde önceden operasyon yapılacağını öğrenerek yurt dışına kaçan şahıslardan örnekler verilen iddianamede, Ö.Ü'nün adli mukayyit olarak görev yaptığı dönemde, 17-25 Aralık darbeye teşebbüs soruşturmasında şüpheli olan Emre Uslu'nun operasyon öncesi yurt dışına kaçtığı, yine örgütün üst düzey yönetici ve finansörlerinden olduğu tespit edilen Celal Karahan'ın da operasyon yapılmadan hemen önceki gün firar ettiği, adli personele ''ablalık-imamlık'' yapan ve yapılanmada kritik görev üstlenen Öznur Gültekin'in de operasyonda önce kaçtığı anlatıldı.



İddianamede, bu nedenle sözde ödüllendirilen Ö.Ü'ye, E.Ş'nin bizzat örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in gönderdiğini belirttiği "seccade, takke ve örgüt elebaşısına ait olduğu söylenen gömleğin" hediye olarak verildiği kaydedildi.



Diğer sanık E.İ'nin de Ö.Ü ile örgüte mensubiyet duygusuyla arkadaşlık yaptığı, Ö.Ü'ye sözde hediye olarak gönderilen seccade, takke ve gömleği sakladığı, yapılan operasyona rağmen örgüte bağlılık duygusuyla söz konusu suç eşyasını teslim etmediği vurgulandı.



FETÖ'nün gömleğini saklaması için sevgilisine vermiş



Konuyla ilgili iddianamede yer verilen gizli tanığın ifadesinde "Kendisi övünerek İhsan'ın (kod) aracılığıyla örgüt lideri Fetullah Gülen'in seccade, takke ve kendisine ait olduğu söylenen gömleği hediye olarak gönderdiğini, kendisinin de bunu evde bulundurması sakıncalı olur düşüncesiyle kız arkadaşının evinde sakladığını söylüyordu." denildi.



İddianamede, Ö.Ü'den elde edilen dijital materyallerden bir kısmının incelendiği anlatılarak, sanığın taşınır harici belleğinde "şikede kumpas" dosyası ile örgütün geçmişte yaptığı kumpas soruşturmalarıyla ilgili bilgilerin kayıtlı olduğu kaydedildi.



Bu üç sanık hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'', ''örgüte üye olmak'', ''suçluyu kayırmak'' ve ''gizliliğin ihlali'' suçlarından açılan dava, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.