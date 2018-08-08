Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu bir köprü yıkılma riskine karşı trafiğe kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.

Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’nde Cevizdere’nin taşması sonucu sel suları bölgeye kapladı. Sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kalan 1’i kadın 3 kişi yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Bir kepçe yardımıyla 3 kişi balkondan alınarak yüksek bir yere götürüldü.



Ayrıca Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. Cevizdere mevkiinde sel suları nedeniyle yıkılan köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıkta işyerlerinde bazı vatandaşların mahsur kaldıkları belirtildi. İşlerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşlar için AFAD ve jandama ekipleri kurtarma çalışması başlattı.



İşçiyi kucağında taşıdı



Ayrıca Fatsa ilçesinde güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların bulunduğu bölgeyi de sel suları bastı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı.



4 KÖPRÜ YIKILDI, 165 KİŞİ MAHSUR



Habertürk canlı yayınına telefonla bağlanan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 'Sabah saatlerinde başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Üst bölgelerdeki mahallelerde sıkıntı var. Bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyoruz. AFAD ekipleri bölgede tahliye işlemlerine başladı. 4 köprü yıkılmış vaziyette. Büyük bir afet var' diye konuştu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Eroğlu da ilçedeki köprü ve menfezlerde yıkılmalar olduğunu açıkladı.

Meteoroloji perşembe gününe kadar bölgede kuvvetli yağış ve sel tehdidi uyarısı yapmıştı.



Ordu'da tünelde zincirleme kaza meydana geldi, araçlar yanıyor.



Ordu'nun Perşembe ilçesinde tünelde bir araç aniden alev aldı.

Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın kaıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.





Felaketi yaşayan Ordu'ya Validen uyarı!



Yapılan açıklamada vatandaşların dikkatli olmaları, sağanak yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.



Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz:



7 ilçemizde ciddi şekilde afet var. AFAD gece 12'ye kadar devam edeceğini söyledi. Karadeniz Sahil Yolu'nda bir köprü yıkıldı. 8'e yakın köprü yıkıldı şu ana kadar. AFAD uyardığı için tedbir aldık ama köprülerin yıkılması öngörülmedik şeyler. Mahsur 165 vatandaşımızı helikopterlerle kurtarıyoruz. En ağır Çaybaşı ve Perşembe ilçelerinde.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ordu'ya hareket etti.



Karadeniz sahil yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Samsun'dan Doğu Karadeniz'e otobüs ve kamyon geçişi yasaklandı.