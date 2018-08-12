Karadeniz'de sel korkusu devam ediyor. Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından 18 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde gece şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Olası facialara karşı önlem alındı.



Belediye Başkanı İsmet Yanık, heyelan riskinin bulunduğu bazı mahallelerdeki 18 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.



Evlerde yaşayan 77 kişi yurtlara yerleştirildi.



Öte yandan şiddetli yağış nedeniyle İkizce ilçesindeki bazı mahallelerde heyelan meydana geldi. Belediye ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



ulusal.com.tr

