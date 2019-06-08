Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tüm Türkiye’nin malumu olduğu üzere, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İMAMOĞLU ve beraberindekiler, 05.06.2019 Çarşamba günü Ordu’da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul’a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP Salonunu kullanmak istemeleri neticesinde arzu edilmeyen olaylar cereyan etmiştir. Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde, Devletimizi, Devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında, tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır" denildi

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Tüm Türkiye’nin malumu olduğu üzere, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı



VIP Salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit TORUN ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İMAMOĞLU’na, idaremize bağlı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer BAYRAM ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından defaatle büyük bir nezaket ve üslup içerisinde, Ekrem İMAMOĞLU ve beraberindekilerin Rical Listesinde olmadığından VIP Salonunu kullanmalarının mümkün olamayacağı ifade edilmesine karşın, kendilerine yapılan izahat ve ikazlara aldırmayarak, görevli polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve itmek suretiyle VIP Salonuna zorla girmeleri ve salonu işgal etmeleri sonucu yaşanan olaylarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 06.06.2019 Perşembe günü (dün) Valiliğimizce bir açıklamada bulunulmuştu.



Bahse konu açıklamamızda ifade etmiş olduğumuz tüm hususlar; olayın vuku bulduğu gün nöbetçi olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer BAYRAM, Havalimanı Şube Müdür Vekili Sezgin AYDIN ve yaşananlara tanık olan diğer güvenlik görevlileri (T.Y., E.Y., M.G., M.Ö., O.N., E.Ö., C.K., V.Ç., E.A., E.D., K.G., B.T., Y.S.Y., F.B., Y.A., R.A., S.S., M.D., M.A., E.A., İ.G., T.G., U.D.,) tarafından imza altına alınan tutanakla ve verdikleri ifadelerle, tüm ayrıntılarıyla birlikte ortaya koyulmuştur.



VIP Salonuna zorbalıkla girme ve işgal neticesinde yaşanan gerginlikte; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İMAMOĞLU’nun, kendisine refakat eden polislere hitaben söylediği “Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin” ifadesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit TORUN’un, Havalimanı Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı S.A.’nın yüzüne karşı “Tayip’in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler”, ayrıca polis memurlarına karşı “Bu sizlik bir durum değil, bunu it Valinin yaptırdığını biliyorum. O Valinin …… getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek” ifadesi, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf FURTUN’un, VIP girişinde bulunduğu esnada “Bu Vali İl Başkanı mı, AK Parti Başkanı mı belli değil” ifadesi, düzenlenen tutanakta, tanıklarıyla birlikte açıkça belirtilmiştir.



Nitekim, bu hakaret içeren ifadeler, ülkemiz genelinde yayın yapan basın-yayın organlarının yayınladığı haberlerde de yer almıştır. Keza, olayların içerisinde yer alan ve hakaret içeren ifadelerden birinin sahibi olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit TORUN da, 07.06.2019 Cuma günü Ordu-Giresun Havalimanından yapacağı seyahat öncesinde, ilimizde uydudan yayın yapan TV52 ve Altaş TV televizyonu muhabirlerine yaptığı açıklamada, “hakaret ettimse ben ettim” şeklinde ifade kullanarak, yapmış olduğu hakareti teyit ve itiraf etmiştir.



Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde, Devletimizi, Devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında, tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır."



ulusal.com.tr "Tüm Türkiye’nin malumu olduğu üzere, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İMAMOĞLU ve beraberindekiler, 05.06.2019 Çarşamba günü Ordu’da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul’a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP Salonunu kullanmak istemeleri neticesinde arzu edilmeyen olaylar cereyan etmiştir.VIP Salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit TORUN ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İMAMOĞLU’na, idaremize bağlı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer BAYRAM ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından defaatle büyük bir nezaket ve üslup içerisinde, Ekrem İMAMOĞLU ve beraberindekilerin Rical Listesinde olmadığından VIP Salonunu kullanmalarının mümkün olamayacağı ifade edilmesine karşın, kendilerine yapılan izahat ve ikazlara aldırmayarak, görevli polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve itmek suretiyle VIP Salonuna zorla girmeleri ve salonu işgal etmeleri sonucu yaşanan olaylarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 06.06.2019 Perşembe günü (dün) Valiliğimizce bir açıklamada bulunulmuştu.Bahse konu açıklamamızda ifade etmiş olduğumuz tüm hususlar; olayın vuku bulduğu gün nöbetçi olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer BAYRAM, Havalimanı Şube Müdür Vekili Sezgin AYDIN ve yaşananlara tanık olan diğer güvenlik görevlileri (T.Y., E.Y., M.G., M.Ö., O.N., E.Ö., C.K., V.Ç., E.A., E.D., K.G., B.T., Y.S.Y., F.B., Y.A., R.A., S.S., M.D., M.A., E.A., İ.G., T.G., U.D.,) tarafından imza altına alınan tutanakla ve verdikleri ifadelerle, tüm ayrıntılarıyla birlikte ortaya koyulmuştur.VIP Salonuna zorbalıkla girme ve işgal neticesinde yaşanan gerginlikte; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İMAMOĞLU’nun, kendisine refakat eden polislere hitaben söylediği “Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin” ifadesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit TORUN’un, Havalimanı Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı S.A.’nın yüzüne karşı “Tayip’in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler”, ayrıca polis memurlarına karşı “Bu sizlik bir durum değil, bunu it Valinin yaptırdığını biliyorum. O Valinin …… getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek” ifadesi, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf FURTUN’un, VIP girişinde bulunduğu esnada “Bu Vali İl Başkanı mı, AK Parti Başkanı mı belli değil” ifadesi, düzenlenen tutanakta, tanıklarıyla birlikte açıkça belirtilmiştir.Nitekim, bu hakaret içeren ifadeler, ülkemiz genelinde yayın yapan basın-yayın organlarının yayınladığı haberlerde de yer almıştır. Keza, olayların içerisinde yer alan ve hakaret içeren ifadelerden birinin sahibi olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit TORUN da, 07.06.2019 Cuma günü Ordu-Giresun Havalimanından yapacağı seyahat öncesinde, ilimizde uydudan yayın yapan TV52 ve Altaş TV televizyonu muhabirlerine yaptığı açıklamada, “hakaret ettimse ben ettim” şeklinde ifade kullanarak, yapmış olduğu hakareti teyit ve itiraf etmiştir.Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde, Devletimizi, Devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında, tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır."