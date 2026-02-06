Ordu'da suç örgütü operasyonu: El bombası ve uzun namlulu silahla yakalandılar

Ordu’nun Ünye ilçesinde suç örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda el bombası, uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Ordu'da suç örgütü operasyonu: El bombası ve uzun namlulu silahla yakalandılar
Yayınlanma:

Ordu’nun Ünye ilçesinde, bir suç örgütü adına eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheliler, bomba ve çeşitli mühimmatla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında suç örgütü adına eylem yapmak üzere şehre gelen şüpheli şahıslar olduğu yönünde bilgiye ulaştı.

Bunun üzerine ekipler, 3 Şubat’ta Ünye ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet el bombası, uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmatlar, motosiklet ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar hayatını kaybettiKocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar hayatını kaybettiGündem
İzmir’den acı haber: Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybettiİzmir’den acı haber: Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybettiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

suç örgütü
Günün Manşetleri
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
Alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası...
"Kapsama Öcalan da girmektedir"
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Futbolda "bahis ve şike" depremi
Deprem bölgesine bugüne kadar ne kadar harcandı?
Samsun merkezli çocuk istismarı operasyonu
Buca Belediyesi'ne operasyon
Çok Okunanlar
BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar... BDDK ve SGK’da üst düzey atamalar...
El bombası ve uzun namlulu silahla yakalandılar El bombası ve uzun namlulu silahla yakalandılar
TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman
Yarın altın fiyatlarında yön değişebilir: Filiz Eryılmaz yeni seviyeleri açıkladı Yarın altın fiyatlarında yön değişebilir: Filiz Eryılmaz yeni seviyeleri açıkladı
Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın 9’dan itibaren elektrikler olmayacak: Kesinti listesi açıklandı