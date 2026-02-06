Ordu'da suç örgütü operasyonu: El bombası ve uzun namlulu silahla yakalandılar

Ordu’nun Ünye ilçesinde, bir suç örgütü adına eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheliler, bomba ve çeşitli mühimmatla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında suç örgütü adına eylem yapmak üzere şehre gelen şüpheli şahıslar olduğu yönünde bilgiye ulaştı.

Bunun üzerine ekipler, 3 Şubat’ta Ünye ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet el bombası, uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmatlar, motosiklet ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.