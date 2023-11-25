Org. Bayraktaroğlu Suriye Sınırında

Orgeneral Bayraktaroğlu'nun harekat alanında kendi tecrübelerini görevli personele aktararak talimatlar verdiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı Ağustos ayından bu yana Suriye'nin kuzeyinde toplam 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Hudut kara kolunu ziyaret etti, Mehmetçik ile bir araya geldi, sınırların güvenliği konusunda talimatlar verdi.



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, ve Bahar Kalkanı Harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarını düzenleyen Mehmetçiğin, Suriye harekat alanında görevine başarıyla devam ettiği bildirildi.



Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, ziyarette harekat alanında kendi tecrübelerini görevli personele aktararak tedbirlere yönelik talimatlar verdiği bilgisi paylaşıldı.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Ağustos-23 Kasım tarihleri arasında teröristlerin Suriye harekat alanındaki üs bölgelerine saldırı girişimlerine ilişkin de bilgi verildi.



Açıklamada, saldırı hazırlığı yapan 606'sı PKK/YPG mensubu, 43'ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Yine aynı tarihler arasında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1048 düzensiz göçmenin yakalandığı da açıklamada yer aldı. Yakalananlardan 41'inin PKK, 5'inin DEAŞ, 2'sinin MLKP ve 162'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.



Ayrıca hudutlardan geçme girişiminde bulunan 53 bin 890 düzensiz göçmenin engellendiği ifade edildi.