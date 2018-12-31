Zeytin Dalı Harekâtını yöneten 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı ve Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Zeytin Dalı harekâtını yöneten 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı ve Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon öncesi alınan bu karar kafaları karıştırdı.



Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi'ne konuk olan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Temel'in neden görevden alındığını Ulusal Kanal yayınında açıkladı.



Karataş, "Suriye'nin kuzeyine bir harekat düşünülürken ordu komutanımız tayin oldu, bu normal bir değişiklik değil" dedi.



İşte o açıklamalar.