Stüdyosu Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) tarafından üstlenilen, Yılmaz Erdoğan'ın başrollerinde yer aldığı ve yönettiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin online yayın platformu Netflix üzerinden yayınlanmasıyla ilgili BKM'den açıklama geldi. Sektörde bir kriz yaşandığı belirtilen açıklamada filmin Netflix üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacağı ifade edildi. Netflix ile yapılan bu anlaşmanın sinemayı ayakta tutmak adına yapıldığı açıklandı. BKM'nin bu açıklaması Yılmaz Erdoğan tarafından da paylaşıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak sinema filmlerinin gösteriminden kısa bir süre sonra Netflix gibi platformlarda yayınlanmasını, rekabet hukuku açısından değerlendirdi

Yılmaz Erdoğan'ın başrollerinde yer aldığı ve yönettiği Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin Netflix üzerinden yayınlanması sektörde birçok tartışmayı beraberinde getirdi.



Bu karara karşı çıkanlar yer alırken BKM'den de kararı destekleyen bir açıklama geldi.



Yapılan açıklamada, Netflix ile yapılan anlaşma çerçevesinde Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin Netflix üzerinden Türkiye dahil toplamda 190 ülkede yayına açılacağı vurgulandı.



"SEKTÖRDE KRİZ VAR"



Sektörde kriz olduğu ifade edilen BKM'nin açıklaması şöyle:



"Organize İşler Sazan Sarmlı filmimiz, üçüncü haftasında hem sinemalarımızda hem de Netflix üzerinden gösterimine devam etmektedir.



BKM olarak, sonuna kadar desteklediğimiz ve yasalaşmasından büyük memnuniyet duyduğumuz sinemalarla ilgili düzenlemenin, kampanyalar ve yazılımlarla ilgili kısmının yürürlüğünün, teknik ve ticari nedenlerle 01 Temmuz 2019'a ertelenmiş olmasına rağmen, filmlerimizin vizyon tarihlerini ertelemedik ve sezon için hazırladığımız tüm filmlerimizi vizyona çıkarma kararı aldık.



Sektörümüzde yaşanan bu krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi bir yere taşıyacağına eminiz. Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, Netflix üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacaktır."



BKM'nin bu açıklaması Yılmaz Erdoğan tarafından da paylaşıldı.



REKABET KURUMU'NDAN AÇIKLAMA



Sinema filmlerinin gösteriminden kısa bir süre sonra Netflix gibi platformlarda yayınlanmasını, rekabet hukuku açısından değerlendiren Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, şunları söyledi:



"Sözleşmelere aykırı durum yoksa, bu durum bir problem teşkil etmez diye düşünüyorum. Olay, 'haksız rekabet ve salon işletmecilerinin zor durumda kalması bağlamında sorunlar ortaya çıkarabilir mi?' bilmiyorum. Uzun süre ekran karşısında kalmayacak bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Dolayısıyla sinema salon işletmeciliği farklı bir noktaya gidebilir. Filmlerin eş zamanlı veya kısa süre içerisinde Netflix gibi bir platform üzerinden gösterimi yaygınlaşabilir. Mevcut durum itibarıyla Rekabet Kurumu'nu ilgilendiren bir boyutu yok. İlgili pazarda, pazar payı tanımının değişmesi, yeniden şekillendirilmesi gerekebilir."



ulusal.com.tr



