Organize suç örgütlerine darbe: 6 ilde eş zamanlı operasyon, 46 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu organize suç şebekelerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Jandarma kuvvetleri tarafından son iki hafta içerisinde dokuz ayrı suç yapılanmasını hedef alan operasyonların bilançosu netleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, altı farklı şehirde eş zamanlı yürütülen süreçte gözaltına alınan 61 şüpheliden büyük bir kısmının tutuklandığını duyurdu. Zanlıların mali hareketleri mercek altına alındığında ise korkunç bir tablo ortaya çıktı; şüphelilerin hesaplarında geride kalan iki yıllık süreçte 2 milyar 408 milyon lira gibi devasa bir para akışı olduğu saptandı.

Operasyonlar neticesinde adli makamlara sevk edilen kişilerin 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı getirildi. Suç odaklarına karşı yürütülen mücadelenin önemine değinen Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 46'sı tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı."

Bakan Yerlikaya, operasyon anlarına dair görüntüleri de paylaştığı açıklamasında, Cumhuriyet Savcılıkları ile koordineli yürütülen çalışmaların ayrıntılarını ve çetelerin kullandığı yöntemleri şu sözlerle aktardı: "Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Gaziantep'te 'sahte yatırım danışmanlığı' ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte 'sınavsız ehliyet' ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

