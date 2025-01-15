Organize suç örgütüne Hücre-6 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Organize suç örgütüne Hücre-6 operasyonu! Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Kayseri'de, elebaşılığını E.Ç'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını içişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını E.Ç'nin yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok sayıda çek, senet ve dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini veren Bakan Ali Yerlikaya, gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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