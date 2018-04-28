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Orgeneral Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüştü

Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford telefonda görüştü. gerçekleşen görüşmede bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Orgeneral Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda görüştü.

 Görüşmede; bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi..

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 27 Nisan 2018 tarihinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph DUNFORD ile bir telefon görüşmesi yapmıştır.

Görüşmede; bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #orgeneral akar #abd #Joseph Dunford #genelkurmay başkanı #tsk
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