Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford telefonda görüştü. gerçekleşen görüşmede bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile telefonda görüştü.



Görüşmede; bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi..



TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 27 Nisan 2018 tarihinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph DUNFORD ile bir telefon görüşmesi yapmıştır.



Görüşmede; bölgesel güvenlik sorunları ve bu kapsamda iki ülke arasındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur."



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