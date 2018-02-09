Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve Kuvvet Komutanları, İzmir'deki Deniz Kuvvetleri Gözetleme Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İzmir'deki Deniz Kuvvetleri Gözetleme Koordinasyon Merkezi'nde, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde görev yapan gemilerin komutanlarıyla bağlantı kurdu ve faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.



Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'deki Deniz Kuvvetleri Gözetleme Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Video konferans sisteminden Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde görevde olan Deniz Kuvvetleri unsurları ile bağlantı kurulurken, Orgeneral Akar, gemi komutanlarından icra edilen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Hulusi Akar, denizdeki birlik komutanlarına çeşitli direktifler verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hak ve menfaatlerin korunması konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Akar, Ege Denizi'nin "barış, dostluk ve iş birliği denizi" olması için her türlü çabanın gösterildiğini, Ege'deki mevcut sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını içtenlikle istediklerini dile getirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, bununla birlikte tüm denizlerde ülkenin ve milletin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan haklarını koruyacaklarını ifade etti.

Akar, Silahlı Kuvvetlerin, Türk milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle, başta Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığı olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme iradesine sahip olduğunu belirtti.

Hulusi Akar, inceleme ve denetlemeleri sırasında Deniz Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personeline başarıyla yürüttükleri faaliyetler için de teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bütün olduğunu vurgulayan Orgeneral Akar, şunları kaydetti:

"Karası, denizi, havasıyla, siviliyle, askeriyle, subayıyla, astsubayıyla, uzmanlarımızla, erlerimizle beraber gerçekten etle tırnak gibi Türkiyemiz için, milletimiz için elimizden gelen neyse yapmaya çalışacağız ve bizden sonraki nesillere inşallah olumsuz, herhangi bir sıkıntı verecek miras bırakmayacağız. Gayretimiz ve çalışmamız bu yönde. Bunu gerçekleştirebilmek için çok çalışmamız, düşünmemiz, çok ciddi koordine etmemiz lazım."