"Kıran Operasyonu"nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Hakkari'de esnafı ziyaret etti. Orgeneral Çetin, halkın sevgisiyle karşılandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de halkın ilgisiyle karşılandı.



PKK'ya yönelik yürütülen "Kıran Operasyonu" kapsamında kentte bulunan Çetin, Eski Valilik Kavşağı ve Bulvar Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.



Orgeneral Çetin, esnafı ziyaret etti, çocuklara hediye dağıttı.



Jandarma Genel Komutanı'na Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşik etti.



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