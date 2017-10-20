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Orgeneral Hulusi Akar'dan Deniz Baykal'a geçmiş olsun telgrafı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Baykal ailesine gönderdiği telgrafla eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Orgeneral Hulusi Akar'dan Deniz Baykal'a geçmiş olsun telgrafı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Baykal ailesine gönderdiği telgrafla eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akar, tedavisi İbni-i Sina Hastanesi'nde devam eden Deniz Baykal'ın ailesine geçmiş olsun telgrafı gönderdi. 

Akar, telgrafında Baykal'a acil şifa dilerken ailesine de geçmiş olsun dileklerini iletti.


Kaynak: AA
Etiketler; #hulusi akar #Deniz Baykal
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