General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Malatya 2. Ordu Komutanı General İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı



Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.





Metin Temel kimdir?

Korgeneral İsmail Metin Temel, 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Korgeneral rütbesine sahip olan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti ve eğitimini burada tamamladı. Kısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu komutanlığına getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarılı oldu. İdlib'de gözetleme kulelerinin kurulumunda ve Afrin Harekatı hazırlıklarında büyük rol oynadı. Afrin Operasyonu'nu yöneten komutan olarak atandı.



Darbecilerle TSK’da mücadele eden isimlerin başında gelen Korgeneral İsmail Metin Temel'e susturucularla suikast planlandığı ortaya çıkmıştı. Silopi Özel Kuvvetler Üssü’nde görevli 8 kişilik suikast timi, 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Uçuşların kaldırılmasına rağmen gelen helikopteri şüpheli bulan Temel, birliğindeki askerlere emir vererek teyakkuza geçirmişti. 8 kişilik suikast timi, helikopterden iner inmez püskürtüldü. Suikast timi kendilerini darbeciler değil vatansever askerlerin karşılaması üzerine havalanıp Silopi'ye geri döndü. Temel'in Şırnak'ta çatışırken kendini feda eden bir askere verdiği sözü yıllardır yerine getirdiği ortaya çıktı. Korgeneral İsmail Metin Temel, şehit olan askerine verdiği "Annene bakacağım" sözünü yıllardır yerine getiriyor.



2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'nı sahada yönetmişti.



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e tepki göstermişti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Nevşehir'de gerçekleştirdiği mitinginde II. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e ithafen "30 Ağustos'ta ilk emekliye ayıracağım general o olacak. 81 milyonun huzurunda söylüyorum. Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim." demişti.