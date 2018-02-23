Özel birlikler Afrin için hazır... Diyarbakır'da, Mardin'de, Şırnak'ta, Hakkari'de görev yapan, terör örgütü PKK'yı hendeğe gömen JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazmak için operasyonda görev alacak. 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel askerlere hitaben konuştu; "Hepinizin gözlerinden öpüyorum yolunuz açık olsun" dedi

Silahlar omuzda, bakışlar keskin... Komandolar, Özel harekat polisleri ve korucular Afrin için silahlarını kuşandı.



Komando marşı söyleyip, Suriye topraklarını işgal eden, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK'yı bölgeden arındırmak ant içtiler...



Meskün mahal operasyonu için Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucuları seçildi.



Gaziantep'teki "Müşterek Görev Merkezi"nde tören yapıldı.



2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, törende konuştu.



Temel, önce güvenlik güçlerini selamladı, ardından Afrin operasyonun amacını tekrar hatırlattı.



Güvenlik güçleri için kurban kesildi. Dular edildi. Alanda hep birlikte cuma namazı kılındı.



Gaziantep'te toplanan 3 bin 200 güvenlik gücü yarından itibaren Afrin kırsalına geçiş yapacak.



Kahramanlar gruplar halinde farklı noktalara sevk edilecek. Görevleri kritik. Terör unsurlarıyla mücadelenin yanı sıra PKK'lı teröristlerden alınan bölgelerde meskûn mahal operasyonlarını yürütecekler.



Suriye topraklarına barış götüreceğiz diyen askerler, zaferden emin...



ulusal.com.tr