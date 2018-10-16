Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü
Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü
Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' desteği
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Kaşıkçı' desteği

Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile ikili görüşme gerçekleştirdi

Orgeneral Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere ABD'de bulunan Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konuları ele alındı. 

Pentagon'dan Güler-Dunford görüşmesiyle ilgili açıklama
ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin açıklamasında, iki komutanın Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yaptığını belirtti.

Albay Ryder, "İki komutan Münbiç'te güvenlik ve istikrar konusu üzerine devam eden görüşmelerini sürdürdüler. Aynı zamanda DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratılmasını sağlamak için terörle mücadele konusunda Türk-Amerikan iş birliğinin önemini ele aldılar." ifadelerini kullandı.

Ryder ayrıca, "iki kilit NATO üyesi" ABD ile Türkiye'nin güçlü askeri ilişkilerinin devam ettiğine dikkati çekti.

Etiketler; #genelkurmay başkanı #abd #Yaşar Güler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.