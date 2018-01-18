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Örgüt elebaşı, FETÖ'cülere “2186'da kıyametin kopacağını“ söylemiş

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu 280 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Örgüt elebaşı, FETÖ'cülere “2186'da kıyametin kopacağını“ söylemiş



















Kaynak: AA
Etiketler; #sanık #mahkeme #Fetullah Gülen #FETÖ/PDY #dava #darbe girişimi #Fetullahçı Terör Örgütü
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