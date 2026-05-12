Orhan Muşul: Televizyon içerikleri toplum sağlığını tehdit ediyor

Ulusal Kanal programcısı Orhan Muşul, Tuzla TV’de yayınlanan "Aslı Gibi" programına konuk oldu. Mevcut televizyon dizilerini ve sabah kuşağı programlarını eleştiren Muşul, ekranlardaki yozlaşmanın toplumsal bir risk taşıdığını belirtti.

Yağmur Biçen Kaplan
Ulusal Kanal program yapımcısı Orhan Muşul, katıldığı bir televizyon programında medya dünyasının güncel durumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya ve teknolojinin doğru kullanıldığında faydalı olduğunu vurgulayan Muşul, asıl sorunun televizyon ekranlarındaki içerik kalitesizliği ve etik dışı konular olduğunu savundu.

"SADAKATSİZ VE YASAK ELMA GİBİ DİZİLERİ GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Ekranlarda yayınlanan popüler dizilerin toplum yapısına zarar verdiğini ifade eden Muşul, "Şahsıma soruyorsanız, televizyonda Sadakatsiz, Yasak Elma gibi isimlerle anılan dizileri görmek istemiyorum. Bunların hiçbiri doğru değil" diyerek dizi sektöründeki kurguların toplumsal değerlerle örtüşmediğini belirtti.

"SABAH PROGRAMLARI BİRER SUÇTUR"

Sabah kuşağı programlarındaki özel hayatın teşhir edilmesine de değinen Orhan Muşul, şu ifadeleri kullandı: "Sabah programlarında bir adamın kayınvalidesiyle olan ilişkisini dinlemek istemiyorum. Bu tarz içeriklerin topluma dinletilmesinin bir suç olduğunu düşünüyorum. Bu durumun ucu başka yerlere gitmeye başladı."

DEVLETE ÇAĞRI: "MUTLAKA PARMAK BASILACAKTIR"

Televizyon içeriklerinin gençlerin ve çocukların geleceği üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını söyleyen Muşul, devletin ve hükümetin bu konuya müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Muşul, "Eminim ki devletimiz ve hükümetimiz buna mutlaka parmak basacaktır. Böyle bir toplum içerisinde gençlerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı korumak zorundayız" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

