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Orhan Şen'den soğuk hava ve kış uyarısı (Hava durumu)

15 Ocak 2018 Pazartesi gününden itibaren havalar soğumaya başlayacak. Önümüzdeki 5 gün Türkiye genelinde yağış yok. 18 ile 19 Ocak 2018 tarihlerinden itibaren kış şartları oluşur. İşte hava durumuna dair son açıklamalar

Orhan Şen'den soğuk hava ve kış uyarısı (Hava durumu)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuyla ilgili son durumu ifade etti.

Bütüm batı illerinde yağışların kesileceğini belirten Şen, önümüzdeki 5 gün Türkiye genelinde önemli bir yağışın olmadığını, iç kesimlerde sisin etkili olacağını aktardı.

Hafta sonunun güneşli olacağını ifade eden Prof. Dr. Şen, İstanbul'da sıcaklığın 14 ile 15 derece civarında olacağının bilgisini verdi.

Ayrıca, Şen, önümüzdeki 1 haftanın kuraklık açısından kötü bir periyot olduğunu kaydetti.

Havaların 15 Ocak 2018 Pazartesi gününden itibaren soğumaya başlayacağını açıklayan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şen, 18 ile 19 Ocak 2018 tarihlerinden itibaren kış şartlarının oluşacağını vurguladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #soğuk hava #istanbul hava durumu #orhan şen
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