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Orhan Şen kar yağışı için tarih açıkladı (Hava durumu)

Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna dair son bilgileri paylaştı. Şen, batı bölgelerinde hafta sonu kuvvetli yağışların etkili olacağını belirtti. Şen, "Yurtta 17-22 Şubat arasında kar olasılığı var" bilgisini verdi

Orhan Şen kar yağışı için tarih açıkladı (Hava durumu)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, kar yağışlarına dair son tahminleri açıkladı.

Şen, batı bölgelerini hafta sonu kuvvetli yağışların beklendiğini kaydetti.

Tüm yurtta hava sıcaklıklarının artacağını kaydeden Şen, sıcaklıkların ortalamaların 6 ila 7 derece üzerinde olacağını belirtti.

Önümüzdeki hafta sıcaklıkların ortalamalara gerileyeceğini ifade eden Orhan Şen, bir sonraki hafta sonu da kar olasılığının artacağının görüldüğünü aktardı.

KAR İÇİN TARİH VERDİ

Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili tarih verdi. Şen, "Yurtta 17-22 Şubat arasında kar olasılığı var" bilgilerini paylaştı.

Ancak Şen, bu olasılığın 1-2 gün önce ya da sonraya kayabileceğini de vurguladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #orhan şen #kar yağışı #Hava durumu
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