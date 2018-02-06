Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna dair son bilgileri paylaştı. Şen, batı bölgelerinde hafta sonu kuvvetli yağışların etkili olacağını belirtti. Şen, "Yurtta 17-22 Şubat arasında kar olasılığı var" bilgisini verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, kar yağışlarına dair son tahminleri açıkladı.



Şen, batı bölgelerini hafta sonu kuvvetli yağışların beklendiğini kaydetti.



Tüm yurtta hava sıcaklıklarının artacağını kaydeden Şen, sıcaklıkların ortalamaların 6 ila 7 derece üzerinde olacağını belirtti.



Önümüzdeki hafta sıcaklıkların ortalamalara gerileyeceğini ifade eden Orhan Şen, bir sonraki hafta sonu da kar olasılığının artacağının görüldüğünü aktardı.



KAR İÇİN TARİH VERDİ



Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili tarih verdi. Şen, "Yurtta 17-22 Şubat arasında kar olasılığı var" bilgilerini paylaştı.



Ancak Şen, bu olasılığın 1-2 gün önce ya da sonraya kayabileceğini de vurguladı.



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