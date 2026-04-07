Orman Genel Müdürü Karacabey açıkladı: 2025 orman yangınlarının yüzde 88'i ihmal kaynaklı

Türkiye genelinde 2025 yılında yaşanan orman yangınlarının temel nedeninin insan faktörü olduğu açıklandı. "Türkiye Ormancılık Yarışmaları" etkinlikleri kapsamında Bursa'ya gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın istatistikleri ve 2026 yılı hazırlıklarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Karacabey, "2025 yılında çıkan yangınların yüzde 96'sı maalesef insan kaynaklı. Bunun da yüzde 88'i ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar." dedi.

İklim değişikliğinin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük orman yangınlarına yol açtığını belirten Karacabey, küçük sebeplerle başlayan alevlerin kısa sürede geniş alanlara yayıldığını bildirdi. Yangınla mücadelede elde edilen tecrübeleri teknolojiyle birleştirerek çalıştıklarını ifade eden Karacabey, eğitim faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yaklaşık 18 milyon ilk ve ortaöğretim öğrencisine ulaşılarak "Yeşil Vatan" derslerinin verildiğini hatırlattı.

YANGINLA MÜCADELE KAPASİTESİ ARTIRILDI

Orman Genel Müdürlüğü, 2026 yılı öncesinde personel ve ekipman sayısını genişletti. Hava ve kara gücüne yapılan takviyeleri detaylandıran Karacabey, şu açıklamayı yaptı:"2026 yılında, 2025 yılındaki imkanlarımızın üzerine uçak sayımızı 27'den 28'e, helikopter sayımızı da 105'ten 109'a çıkararak hava gücümüzü artırdık. Aynı şekilde kara gücümüze de 165 yeni arazöz katarak 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı, 876 iş makinesiyle karadan olmak üzere, 25 bin 194 personelimiz ve 138 bini bulan gönüllümüzde karadan müdahale gücümüzü artırmış olduk. Tabii bütün bunlar yangın çıktıktan sonra yangının söndürülmesiyle ilgili faaliyetler."

ORMAN DERİNLİKLERİNE 4 BİN 907 SU KAYNAĞI

Yaz mevsimi gelmeden önce orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak yapı ve tesislerin aktif hale getirileceği belirtildi. Hava ve kara araçlarının su ikmali yapabilmesi için yeni altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Karacabey, şöyle konuştu:"Şu ana kadar 4 bin 907 ormanın içerisinde, ormanın derinliklerinde su kaynağı oluşturduk. Hava ve kara araçlarımızın muhtemel yangınlarda kullanacakları su kaynaklarını oluşturduk ve bu su kaynakları şu an itibarıyla yaz mevsiminden önce yangınlarda inşallah ihtiyaç olmaz olursa kullanılmak üzere hazır."

Müdahale hızını artırmak amacıyla orman içinden geçen yolların kenarlarında temizlik çalışmaları yürüten ekipler, mevcut yol ağına da ilaveler yaptı. Yangınla mücadelede en önemli unsurun alevlerin çıkmasını baştan önlemek olduğunu vurgulayan Karacabey,"Bu yıl şu ana kadar 248 bin kilometre olan orman yolumuza 5 bin kilometre daha yeni yol ekleyerek orman içerisindeki yol ağımızı geliştirip, genişletip muhtemel yangınlarda ve diğer ormancılık çalışmalarında bu yolları kullanmış olacağız. Yangınlarla mücadelede en büyük başarı, yangının çıkmasını engelleyebilmek. Bu da vatandaşlarımızın verecekleri destek ve katkıyla mümkün. Orman yangınlarının yüzde 96'sının insan eliyle çıkmış olduğunu göz önünde bulunduracak olursak söylemek istediğimiz şeyin ne anlama geldiği daha net anlaşılacak belki. 2025 yılında çıkan yangınların yüzde 96'sı maalesef insan kaynaklı. Bunun da yüzde 88'i ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar. Eğer biz vatandaşlar olarak hep birlikte yangına sebep olacak davranışlardan uzak durursak, daha dikkatli olursak bu yangınlar yaşanmayacak." dedi.

BURSA'DA YANAN ALANLARIN YÜZDE 99'U AĞAÇLANDIRILDI

Geçtiğimiz yıl Bursa'nın Harmancık ve Gürsu ilçelerinde meydana gelen ve 5 bin hektarlık alanı etkileyen orman yangınlarının ardından başlatılan saha çalışmalarında sona gelindi. Yanan alanların başka bir amaçla kullanılmadığının altını çizen Karacabey, "Biz yangınlardan hemen sonra da ifade etmiştik. Anayasa gereği ve ülkemizin yasal mevzuatlarıyla birlikte, Türkiye'nin ormancılık geleneğini ve kültürünü de bunun içerisine kattığımızda bugüne kadar yanan orman alanlarımızın tamamını tekrar ormanlaştırdık." dedi.

Bölgedeki tohum ekimi ve fidan dikimi faaliyetlerinin takvimi hakkında da bilgi veren Karacabey, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu çerçevede Bursa'da geçtiğimiz yıl zarar gören 5 bin 380 hektarlık orman alanımızda da yangınlar söndürülür söndürmez hemen tekrar ormanlaştırma çalışmalarına başladık. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri sırasında da o yanan sahada fidan dikimi, tohum ekimi çalışması gerçekleştirdik. O zaman Bursalı vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. 'Biz bu sahanın tamamını inşallah bir yıl bile dolmadan tekrar ağaçlandıracağız, ormanlaştıracağız.' Şunu bugün memnuniyetle ifade ediyoruz ki 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde tekrar ağaçlandırma çalışmalarını başlattığımız o yanan alandaki çalışmaları 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde tamamlamış olduk. Şu anda yüzde 99'un üzerinde o sahadaki çalışmalarımız bitti. Ufak tefek tamamlama çalışmalarının dışında o sahayı memnuniyetle tekrar ormanlaştırdığımızı ifade edelim."