Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen, "Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı" öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Bir gazetecinin "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin seçim ittifakında anlaşmaları konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Eroğlu, CHP'nin adayını belirleyemediğini ancak cuma günü belirleyeceğinin söylendiğini belirtti.



Aday konusunda CHP'nin hala düşündüğünü dile getiren Eroğlu, "Herhalde düşünüyorlar, bulamadılar daha. Buluncaya kadar seçimler biter herhalde." dedi.



"Gerçekten CHP ne yapacağını bilmiyor." diyen Bakan Eroğlu, "Neticede biz onların ne yaptıklarına bakmıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Biz şu anda gümbür gümbür çalışıyoruz. Hayırlı olsun. İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir." diye konuştu.