"2019 seçimleri tarihimizdeki en önemli seçim. Burada cansiperane çalışacağız. Niçin çalışacağız? Nefsimiz için değil, büyük Türkiye için çalışacağız. Küresel güç, büyük Türkiye, 2023 hedefleri ve 2053 hedefleri için çalışacağız. Malazgirt Zaferi'nin birinci yılının kutlandığı zaman yeni doğacak yavrular Türkiye'yi küresel bir güç olarak hazırlayacaklar"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2019 seçimleri tarihimizdeki en önemli seçim. Burada cansiperane çalışacağız. Niçin çalışacağız? Nefsimiz için değil, büyük Türkiye için çalışacağız. Küresel güç, büyük Türkiye, 2023 hedefleri ve 2053 hedefleri için çalışacağız. Malazgirt Zaferi'nin birinci yılının kutlandığı zaman yeni doğacak yavrular Türkiye'yi küresel bir güç olarak hazırlayacaklar." dedi.



Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen AKP Şuhut İlçe Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AKP'nin girdiği 14 seçimi de kazandığını söyledi.

Parti olarak büyük bir destana mühür vurduklarını belirten Eroğlu, "Yazın sıcak günlerde hanımefendiler kan ter içinde, 'Birkaç kapı kaldı, oraya da gidelim.' dediklerinde, ben 'Yoruldunuz, Allah aşkına biraz istirahat edin, çok terlediniz.' dediğim zaman 'Yok.' dediler. 'Biz çalışacağız, Allah'ın izniyle AK Parti'nin oyları daha da artacak.' demeleri beni çok mutlu ediyordu." diye konuştu.



"Türkiye gönül coğrafyamızın son kalesi"

Kadınların, AKP'nin "baş tacı" olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Sizler sayesinde önümüzdeki seçimleri büyük bir başarıyla kazanacağız. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var. Türkiye gönül coğrafyamızın son kalesi. Dolayısıyla bu kale düşerse Orta Asya düşer. Bu kale düşerse Balkanlar düşer. Afrika, Kuzey Afrika düşer. 2019 seçimleri tarihimizdeki en önemli seçim. Burada cansiperane çalışacağız. Niçin çalışacağız? Nefsimiz için değil, büyük Türkiye için çalışacağız. Küresel güç, büyük Türkiye, 2023 hedefleri ve 2053 hedefleri için çalışacağız. Malazgirt Zaferi'nin birinci yılının kutlandığı zaman yeni doğacak yavrular Türkiye'yi küresel bir güç olarak hazırlayacaklar. Onun için çalışacağız. Gelecek nesillere çok daha büyük, güçlü bir Türkiye bırakmak için hep birlikte çalışacağız."

Eroğlu, Türkiye'yi yıkmak için oyunlar oynandığına işaret ederek, "300 yıldır Türkiye üzerine hesap yapılıyor. 'Türkiye'yi yıkarsak son kaleyi yıkmış oluruz.' diye. Çok plan, proje yapıldı. En sonuncusu da 15 Temmuz'daki alçak FETÖ terör örgütünün yaptığı ihanet." ifadesini kullandı.

Bundan sonra iktidar olmak için yüzde 35'in yetmediğine dikkati çeken Eroğlu, "Yüzde 50 artı birle iktidar olmak mümkün ama bize yüzde 50 artı bir yetmez. İnşallah yüzde 60, 70, 80'le bu seçimlerde zafere mührümüzü vuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, daha sonra Şuhut Eğitim ve Kültür Vakfını ziyaret etti.