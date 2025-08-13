Orman yangınları ekonomiyi de kül etti: Dev kayıp dudak uçuklattı

İklim değişikliği ve aşırı kuraklık nedeniyle bu yıl yangın sayılarında artış yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre, Türkiye genelinde 5 binden fazla orman yangını çıktı. Bunların 4 bin 980’i söndürülürken, 20 yangın geniş alanlara yayılarak ciddi tahribata yol açtı. Yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracı, 25 bin personel ve 132 bin gönüllü ile müdahale edildi.

EN BÜYÜK KAYIP İZMİR’DE

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği soru önergesine göre, 31 Temmuz itibarıyla en az 41 bin 458 hektarlık alan zarar gördü. En büyük kayıp ise 20 bin 391 hektarla İzmir’de yaşandı.

Bir hektarlık genç kızılçam ormanının yanmasıyla, odun üretimi ve yeniden ağaçlandırma maliyeti üzerinden ortalama 600 bin liralık ekonomik kayıp oluşuyor. Bin hektar alan yandığında bu rakam 600 milyon liraya, 10 bin hektarda 6 milyar liraya ulaşıyor. 41 bin hektarlık alanın toplam maliyeti ise yaklaşık 25 milyar TL’ye çıkıyor.

BURSA’DA KAYIP 3,7 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi verilerine göre temmuz ayındaki yangınlarda Gürsu’da bin 370 hektar, Harmancık’ta ise 4 bin 700 hektar alan kül oldu. Bu veriler, yalnızca Bursa’daki ekonomik kaybın 3 milyar 700 milyon TL’yi geçtiğini ortaya koyuyor.

Ekonomim'e göre, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşat Erkan, “Yaşlı ormanlarda ekonomik anlamda ciddi bir zarardan bahsetmek doğru olmaz. Yaşlı kızılçam ormanında gövdeler tamamen yanmadığı için yangından sonra gövdelerin sanki hiç yanmamış gibi kesilip hasat edilip piyasada satılması söz konusu olabilir” dedi.

20 YAŞ ALTI ORMANLARDA KAYIP DAHA BÜYÜK

Erkan, genç ormanların yanmasının daha ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını belirterek, “Özellikle 20 yaşın altındaki ormanlık alanların yanması durumunda ciddi ekonomik kayıplardan bahsedebiliriz. Genç ağaçlar yangında tamamen yanarlar, yaşlı olanları gibi kullanım imkanları olmaz” ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki bir hektar kızılçam ormanı yıllık 6 metreküp odun üretir. Böyle bir ormanın yanması, 20 yıl boyunca toplam 120 metreküp odunun yok olması anlamına geliyor. Ortalama metreküp fiyatının 3 bin lira olduğu düşünüldüğünde, bir hektarın kaybı 360 bin TL’yi buluyor. Yeniden ağaçlandırma maliyetinin ise ortalama 250 bin TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bir hektardaki toplam kayıp 600 bin TL’yi geçiyor.