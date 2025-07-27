Orman yangınları ile ilgili 7 gözaltıdan 3’ü tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Yerlikaya, yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerden 3’ünün tutuklandığını duyurdu.
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Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada 22-27 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarının ardından yürütülen adli süreçler kapsamında toplam 7 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bu kişilerden 3’ünün, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını bildirdi.
Orman yangınlarının çıkış nedenlerine ilişkin soruşturmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden İçişleri Bakanı, olayla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini vurguladı.