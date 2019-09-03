Antalya'nın Kaş, Balıkesir'in Erdek ilçelerindeki yangınlar, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangınların PKK tarafından çıkarıldığından şüpheleniliyor.

Bu kez Antalya'nın Kaş, Balıkesir'in Erdek ilçesinde ciğerlerimiz yandı.



Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden biri olan Kaş'ın Yuvacık Mahallesindeki ormanlık alan alev alev yandı.



Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına çevre illerden söndürdüme helikopterleri gönderildi.



Yangını söndürmek için 12 helikopter, 45 arazöz, 11 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 7 dozer ve 270 işçi seferber oldu. Yangın saatler sonra kısmen kontrol altına alındı.



Sabahın ilk ışıkları ile soğutma çalışmaları başlatıldı.



Aynı saatlerde Balıkesir'den yangın haberi geldi.



Erdek ilçesinde, Oduncuyolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



2 helikopter, 15 arazöz 50 personelin müdahele ettiği yangın kontrol altına alındı.



Yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanın zarar gördüğü belirlenmeye çalışılıyor.



Son aylarda peşe peşe çıkan orman yangınlarını bölücü terör örgütü üstlenmişti. Terör örgütü PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" adlı terörist grup yayınladıkları bir bildiriyle yaktıkları bölgeleri tek tek açıklamıştı. Antalya've Balıkesir'deki yangınlarda da PKK sabotajından şüpheleniliyor.



ulusal.com.tr